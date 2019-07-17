Умер Юрий Прохоров

Скончался на 80-м году жизни актер и режиссер Юрий Прохоров, передает РИА «Новости».

Эту информацию подтвердили в Союзе кинематографистов.

Российский и советский актер умер накануне, 16 июля. Причина смерти не называется.

Как отмечается, Прохоров был членом Союза Кинематографистов России. Также он был вторым режиссером и работал над такими фильмами, как «Здравствуйте, я ваша тетя», «Адам женится на Еве», «Не ждали, не гадали!» и над другими фильмами.

В союзе отметили, что отпевание Прохорова состоится 19 июля в 11.00 в Храме Петра и Павла в столице.