Темнокожей Русалочке нашли принца

Британский актер Гарри Стайлз ведет переговоры по поводу роли принца Эрика в экранизации «Русалочки». Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, режиссером картины станет Роб Маршалл, известный по работе над фильмом «Чикаго». Главную роль исполнит 19-летняя певица Холли Бэйли, роль Урсулы досталась Мелиссе Маккарти.

Ранее сообщалось, что новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса. Речь идет об игровом ремейке мультфильма 1989 года. На темнокожей исполнительнице настояла сама студия и режиссер Роб Маршалл. Он отметил, что в актрисе присутствует идеальная комбинация невинности, силы духа и хорошего голоса.