Внешность Ферги после развода ужаснула поклонников

Американская певица Ферги удивила своих поклонников тем, что выглядит постаревшей. Об этом сообщает Super.ru.

Как отмечается, исполнительницу сфотографировали, когда она обедала в одном из ресторанов Лос-Анджелеса. Певица появилась на публике в кожаной куртке и с хвостом на голове. Хотя она была накрашена, ее лицо выглядело пополневшим.

Уточняется, что месяц назад 44-летняя бывшая солистка группы The Black Eyed Peas развелась со своим мужем.

Ранее сообщалось, что певица Ферги и актер Джош Дюамель развелись через два года после расставания. Пара распалась еще в 2017 году после восьми лет брака. Ферги и Дюамель поженились в 2009 году, спустя пять лет после того, как у них завязался роман. В браке у них родился сын Эксл Джек.