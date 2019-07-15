Байкал в шоке: Сергей Зверев устроил одиночный пикет на озере

Российский стилист Сергей Зверев устроил одиночный пикет на озере Байкал. Об этом он сообщил в своем Instagram.

В своей соцсети шоумен выложил фотографию, где он с венком на голове позирует на фоне озере с плакатом «#Спаси_Байкал».

Снимок Сергей Зверев сопроводил текстом о плачевном состоянии Байкала.

«Вода Байкала загрязнена бутылками, пластиковыми пакетами, окурками и водорослями спирогирой... Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы привести Байкал в порядок???», — написал стилист.

Сергей Зверев призвал подписчиков обратить внимание на проблему загрязнения озера и попросил их присылать ему снимки водоема, пообещав опубликовать их на своей странице.

Ранее сообщалось, что суд оштрафовал Сергея Зверева за одиночный пикет на Красной площади.