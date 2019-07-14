Разбитый инсультом Николай Носков даст концерт в декабре
close
Продюсер Виктор Дробыш анонсировал концерт исполнителя Николая Носкова в декабре, сообщают СМИ.
Поклонники артиста восторженно встретили эту новость, так как некоторое время назад их кумир перенес инсульт.
Уточняется, что мероприятие пройдет 9 декабря в столичном Крокус Сити Холле.
Дробыш, рассказывая о грядущем концерте, пошутил, что они с артистом «зуб дали», что мероприятие состоится.
В то же время часть пользователей Сети выразила опасения за здоровье Носкова и усомнилась в том, что он сможет выдержать концерт.