Оператор канала Петербурга найден мертвым

Источник в правоохранительных органах проинформировал об обнаружении в Петербурге тела оператора Петра Микова. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Миков сотрудничал с петербургским каналом, а также работал над политическим ток-шоу.

«Труп обнаружили на пересечении улицы Кораблестроителей и Новосмоленской набережной», — рассказал источник.

Он добавил, что оператор мог умереть из-за ранения в голову. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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