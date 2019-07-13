Панайотова атаковал со спины обезумевший фанат с ножом

Певец Александр Панайотов рассказал, как однажды во время «Славянского базара в Витебске» на него напал фанат. Об этом сообщает «Дни.ру».

По его словам, инцидент произошел в баре. «Обезумевший» и нетрезвый поклонник, в руках у которого был нож, напал на исполнителя со спины.

«Правда, рядом был мой друг Алексей Чумаков (российский певец. — Газета.Ru), который обезвредил его и спас меня», — сказал Панайотов.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы напали на режиссера Агнию Галд. По ее словам, она вышла из сада Эрмитаж, когда на нее напали двое мужчин.