Скрипачка из России найдена мертвой в Лондоне

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Alastair Grant/AP

17-летняя скрипачка русского происхождения найдена мертвой в Лондоне, передает The Telegraph.

Об этом рассказал ее отец-миллионер Игорь Цуканов.

Тело девушки нашли 18 июня в ее доме в районе Кенсингтон.

По предварительным данным, причиной смерти могла стать передозировка наркотиков.