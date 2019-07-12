Режиссер «Рокетмена» снимет последнюю часть «Шерлока Холмса»
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Режиссер фильма «Рокетмен» Декстер Флетчер снимет последнюю часть картины про »Шерлока Холмса», в которой снимается Роберт Дауни-младший. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.
Стоит отметить, что Флетчер сменил режиссера предыдущих двух частей Гая Ричи.
Warner Bros. всегда планировали снять третий фильм о Холмсе, но плотный график Дауни-младшего не позволял это сделать. Однако новый фильм все же появится на больших экранах в конце 2021 года.
Ранее сообщалось, что найден новый Шерлок Холмс.