Режиссер «Рокетмена» снимет последнюю часть «Шерлока Холмса»

Режиссер фильма «Рокетмен» Декстер Флетчер снимет последнюю часть картины про »Шерлока Холмса», в которой снимается Роберт Дауни-младший. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Стоит отметить, что Флетчер сменил режиссера предыдущих двух частей Гая Ричи.

Warner Bros. всегда планировали снять третий фильм о Холмсе, но плотный график Дауни-младшего не позволял это сделать. Однако новый фильм все же появится на больших экранах в конце 2021 года.

Ранее сообщалось, что найден новый Шерлок Холмс.