Макаревич оправдался за оскорбления русских

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич попытался оправдаться за сказанные до этого слова о русских. Об этом сообщают «Дни.ру».

Как отмечается, во время интервью телеведущая Ксения Собчак припомнила музыканту слова о русских про кочевников, которые «привыкли гадить, потому что они не сидят на местах».

«Они завтра едут дальше. Можно не заботиться о чистоте. Подозреваю, что у русских это осталось со времен татарского ига», — процитировала Макаревича Собчак.

После этого ведущая спросила у Макаревича, жалеет ли он о сказанных словах. Музыкант начал утверждать, что он имел в виду совсем не то.

«Я имел в виду вот что: в нас очень много намешано. И от Орды, и от Азии», — отметил Макаревич.

Он считает, что кочевник мусорит там, где живет, потому что завтра он будет уже находиться в другом месте.

«Мы во многом унаследовали эту скверную черту, к сожалению», — добавил Макаревич.

Ранее «Машина времени» ответила на вопрос о попытках заткнуть Макаревича.