Умерла Валентина Кортезе

На 97-м году ушла из жизни итальянская актриса Валентина Кортезе, сообщает ТАСС.

Несмотря на преклонный возраст, в 2017 году актриса приняла участие в создание фильма «Дива» по мотивам собственной биографии, которая вышла в 2012 году. Эта картины была представлена вне конкурса на Венецианском фестивале.

Она сыграла более 100 ролей в фильмах, среди которых сразу две роли в экранизации «Отверженных».

В кино Кортезе работала с такими звездами, как Микеланджело Антониони, Витторио Гассман, Федерико Феллини, Франко Дзеффирелли, Франко Росси, Франсуа Трюффо.