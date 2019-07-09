Джим Керри заменил Джека Николсона в «Сиянии» Кубрика

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Кадр из видео Кадр из видео
Кадр из видео
Ctrl Shift Face/YouTube.com

Нейросеть заменила исполнителя главной роли Джека Николсона в фильме Стэнли Кубрика «Сияние». Ролик опубликован в YouTube-аккаунте Ctrl Shift Face.

Для сознания видео используется особая технология Deepfake («Глубокая подделка»), позволяющей создавать видеоподделки любого содержания. Нейросеть с высокой точностью встраивает в ролик любого известного человека.

Пользователи восхитились точностью копии, и даже захотели увидеть Николсона в фильмах Керри.