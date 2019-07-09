Обменянные на Скрипаля разведчики дали интервью Малахову

Разведчики-нелегалы Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью в передаче Андрея Малахова на телеканале «Россия 1».

Отмечается, что супруги-разведчики стали прототипами героев сериала «Американцы», который вышел в 2013 году в США.

Ранее Александр и Тимофей Вавиловы, сыновья россиян Андрея Безрукова и Елены Вавиловой дали первое интервью прессе.

В 2010 году Россия передала США обвиненных в государственной измене Александра Запорожского, Геннадия Василенко, Сергея Скрипаля и Игоря Сутягина.

Одновременно США передали России Владимира и Лидию Гурьевых, Михаила Куцика и Наталию Переверзеву, Андрея Безрукова и Елену Вавилову, Михаила Васенкова и Вики Пелаес, Анну Чапмэн и Михаила Семенко.