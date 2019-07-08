В Сети появился трейлер новой «Малефисенты»
В Сети появился официальный трейлер нового фильма про сказочную ведьму «Малифесента: Владычица тьмы».
Главную роль во второй части также сыграла Анджелина Джоли.
Кроме того, в новой ленте можно увидеть Эль Фаннинг, а также Мишель Пфайффер.
По сюжету киноленты Малефисенте предстоит новая встреча с людьми. Она уже отстояла свое лесное магическое царство от алчного короля людей, а также подружилась с юной принцессой Авророй, которую исполнила Фаннинг.
Отмечается, что первая часть фильма, которая вышла в 2014 году, является ремейком диснеевской «Спящей красавицы».
В России «Малифесента: Владычица тьмы» выйдет в прокат 17 октября 2019 года.
Ранее сообщалось о появлении первого постера сиквела «Малефисенты».