Дуа Липа встречается с братом сестер Хадид

Британская певица Дуа Липа подтвердила отношения с манекенщиком Анваром Хадид, который является младшим братом Беллы и Джиджи Хадид. Об этом сообщает Super.

В Сети появились совместные кадры влюбленной пары.

Отмечается, что разница в возрасте пары составляет 3 года, причем певица старше своего бойфренда.

Об их отношениях СМИ начали говорить месяц назад после расставания исполнительницы с бывшим возлюбленным тоже моделью Айзеком Кэрью.

Однако есть и те, кто сомневается в искренности отношений родственника сестер Хадид и Дуы Липы, и считают этот роман грамотным пиар-ходом.

Ранее сообщалось, что Дуа Липа устроила отвязные танцы в клипе Electricity.