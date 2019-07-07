Умерла юная звезда Диснея

Американский актер Камерон Бойс скончался в возрасте 20 лет. Об этом сообщает ABC.

Отмечается, что причиной внезапной смерти стал приступ, случившийся во сне из-за продолжительной болезни, с которой боролся актер.

Молодой актер известен ролями в фильмах «Зеркала» и «На крючке». Он также сыграл вместе с Адамом Сэндлером в комедии «Одноклассники».

Его можно увидеть в таких проектах, как «Джесси», «Держись, Чарли!» и «Танцевальная лихорадка».

Коллеги актера и его поклонники приносят соболезнования семье Бойса в социальных сетях.