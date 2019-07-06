Артур Пирожков и его «Алкоголичка» набрали более 5 млн просмотров за сутки

Клип певца Артура Пирожкова (Александра Реввы) «Алкоголичка» набрал за сутки более 5 млн просмотров.

Премьера клипа состоялась 5 июля. В нем помимо Реввы снялся юморист Михаил Галустян, блогер Верона и актер Андрей Свиридов, известный как Гена из сериала «Универ» и «СашаТаня».

Около 256 тыс. пользователям понравился клип и 28 тыс. он не понравился.

Ранее клип «Алкоголичка» возглавил тренды YouTube.

Россиян вышедший клип возмутил. Многие пользователи написали под видео, что разочарованы новой песней артиста.