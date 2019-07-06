Галкин оправдывается после утечки размера его гонораров

Российский юморист и телеведущий Максим Галкин объяснил свои высокие гонорары. Об этом сообщает «Звезда».

До этого стало известно, что Галкин получает в пять раз больше юмориста Евгения Петросяна — порядка 3,5 млн руб.

По его словам, он востребован на различных корпоративах из-за своего профессионального подхода к работе.

«Поэтому я и продержался до 2019 года. Поэтому я и остаюсь до сих пор в топе», — пояснил Галкин.

Он также отметил, что настоящему артисту должно быть все равно, где выступать. Юморист признался, что сам нередко выступает бесплатно в благотворительных целях.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слухи о том, что получает зарплату в 67 млн за свою работу.