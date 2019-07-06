Алибасов спешно покидает Россию

Продюсер Бари Алибасов заявил, что он вместе с женой Лидией Федосеевой-Шукшиной едет в Черногорию. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Он рассказал, что, когда заболел после того, как выпил средство для очистки труд, рядом с ним постоянно была его супруга. Однако в настоящее время заболела Федосеева-Шукшина, поэтому они уедут «погреться на солнышке» в Черногорию.

«Мы в Черногорию едем через пару дней, подлечиться», — добавил Алибасов.

Как отмечается, продюсер не уточнил, какая болезнь у его жены.

Ранее отравленный Алибасов раскрыл секрет своего спасения.

Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня. Он случайно принял внутрь жидкость для очистки труб. После курса лечения и искусственной комы Алибасов был выписан домой.