Борис Корчевников рассказал о проблемах после трепанации черепа

Российский телеведущий Борис Корчевников рассказал, что перенес трепанацию черепа. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что такое заявление он сделал во время программы «Судьба человека».

«Ходить не можешь несколько недель. Ходишь, как по стеночке», — сказал Корчевников.

Он добавил, что после этого все меняется и все видишь иначе. Он добавил, что в такое время что-то открывается.

Ранее Корчевников признался, что набрал вес из-за болезни. Он не назвал болезнь, но намекнул, что это может быть рак.