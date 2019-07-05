У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей

Телеведущий Александр Масляков приобрел в поселке Рублево-Успенского шоссе двухэтажный особняк. Об этом сообщает телеграм-канал Baza со ссылкой на данные Росреестра и агентство недвижимости, которое занимается продажей поселка.

Как отмечается, площадь его особняка составляет 654 кв. м и включает в себя семь санузлов, сауну, бассейн, а также гараж для двух автомобилей.

Кроме того, известно, что ремонт сделан в стиле «английская классика».

Уточняется, что сделку он заключил еще в марте 2019 года. Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб.

Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.