Рами Малек назвал причину отказа от роли в фильме о Джеймсе Бонде

Американский актер с египетскими корнями Рами Малек заявил, что согласился исполнить роль злодея в новой бондиане только после того, как его заверили, что у персонажа не будет религиозных предпочтений, пишет Express.

От роли злодея он отказался не потому что хотел более высокий гонорар или совместных сцен с Дэниелом Крейгом, а из-за того, что он не хотел играть роль арабского террориста. Малек гордится своим египетским наследием и культурой, и сыграть религиозного фундаменталиста для него неприемлемо.

Он заранее обсуждал это с режиссером.

«Это отличный персонаж, и я очень взволнован», — заявил Малек.

Ранее сообщалось, что Малек сыграет злодея в новом фильме про Джеймса Бонда.