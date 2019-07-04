Катамадзе пригрозили расплатой за отказ от концерта в России

Певицу Нино Катамадзе заставят выплатить неустойку по действующему контракту, в случае если она откажется концерта в Москве. Об этом РИА «Новости» со ссылкой на представителей Crocus City Hall.

Отмена выступления ограничена определенными условиями, его нельзя отменить «просто так», отметили представители концертной площадки.

Там сообщили, что действующий контракт предусматривает нейутойку.

Певица выступила со словами поддержки протестующих в Грузии, которые требуют ухода с поста главы МВД страны. Также на странице в соцсети она заявила, что ее участие в концерте на московском фестивале «Усадьба Jazz» стало последним выступлением в России.

Ранее российский и грузинский певец Сосо Павлиашвили поддержал Нино Катамадзе.