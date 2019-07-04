Чудотворная российская икона уничтожена пожаром

В Курганской области произошел сильный пожар в Чимеевском мужском монастыре, сообщает «Интерфакс».

Уточняется, что возгорание началось из-за неполадок в кондиционере, огонь моментально перекинулся на кровлю здания.

В результате происшествия раненых нет.

В то же время стало известно, что при пожаре сгорела Чудотворная икона Божьей Матери.

Отмечается, что реликвия не может быть восстановлена. По местному преданию, икона приплыла в Чимеевскую слободу по реке против течения.