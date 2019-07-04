Чудотворная российская икона уничтожена пожаром
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В Курганской области произошел сильный пожар в Чимеевском мужском монастыре, сообщает «Интерфакс».
Уточняется, что возгорание началось из-за неполадок в кондиционере, огонь моментально перекинулся на кровлю здания.
В результате происшествия раненых нет.
В то же время стало известно, что при пожаре сгорела Чудотворная икона Божьей Матери.
Отмечается, что реликвия не может быть восстановлена. По местному преданию, икона приплыла в Чимеевскую слободу по реке против течения.