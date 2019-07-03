Алибасов предоставил доказательства отравления

Продюсер Бари Алибасов прошел еще одно медицинское обследование. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на его представителя Вадима Горжанкина.

По его словам, Алибасов побывал у гастроэнтеролога и сделал гастроскопию.

Он отметил, что врачи подтвердили диагноз, который ранее продюсеру поставили в НИИ имени Склифосовского.

Согласно ему, у Алибасова химический ожог пищевода и желудка.

По словам врача, такие повреждения могут быть получены из-за «токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ».

Ранее сообщалось, что Алибасова заподозрили в инсценировке отравления.