Алибасов предоставил доказательства отравления
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Продюсер Бари Алибасов прошел еще одно медицинское обследование. Об этом сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на его представителя Вадима Горжанкина.
По его словам, Алибасов побывал у гастроэнтеролога и сделал гастроскопию.
Он отметил, что врачи подтвердили диагноз, который ранее продюсеру поставили в НИИ имени Склифосовского.
Согласно ему, у Алибасова химический ожог пищевода и желудка.
По словам врача, такие повреждения могут быть получены из-за «токсического действия щелочей и щелочеподобных веществ».
Ранее сообщалось, что Алибасова заподозрили в инсценировке отравления.