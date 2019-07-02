Названы кандидаты на роль Элвиса Пресли

В США назвали основных претендентов на роль певца Элвиса Пресли, биографический фильм про которого снимет режиссер Баз Лурман. Об этом сообщает The Independent.

Как отмечается, на роль певца претендуют солист группы One Direction Гарри Стайлс, а также американский актер Ансель Элгорт, который известен по роли в фильмах «Дивергент» и «Виноваты звезды».

Кроме них в кастинге приняли участие такие актеры, как Аарон Тейлор-Джонсон, Остин Батлер и Майлз Теллер.

Уточняется, что актера на роль Пресли выберут в ближайшие несколько недель.

Ранее сообщалось, что Том Хэнкс может сыграть в фильме про Элвиса Пресли. Как отмечается, он может сыграть полковника Тома Паркера.