«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат
Фильм ужасов «Проклятие Аннабель - 3» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, картина собрала 156,8 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.
Как отмечается, второе место занял мультфильм «История игрушек - 4», который собрал 115,8 млн рублей за выходные.
При этом тройку лидеров замыкает фильм «Собачья жизнь - 2», который собрал 76,3 млн рублей по итогам уик-энда.
Ранее сообщалось, что «Темный феникс» возглавил российский прокат.