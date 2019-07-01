«Проклятие Аннабель» возглавило российский кинопрокат

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Фильм ужасов «Проклятие Аннабель - 3» возглавил российский кинопрокат по итогам выходных. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, картина собрала 156,8 млн рублей в кинотеатрах России и СНГ за первые четыре дня показа.

Как отмечается, второе место занял мультфильм «История игрушек - 4», который собрал 115,8 млн рублей за выходные.

При этом тройку лидеров замыкает фильм «Собачья жизнь - 2», который собрал 76,3 млн рублей по итогам уик-энда.

Ранее сообщалось, что «Темный феникс» возглавил российский прокат.