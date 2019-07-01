Соловьев высмеял отказ Катамадзе выступать в России

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Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова певицы Нино Катамадзе о том, что она отказывается выступать в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Такое громкое заявление к чему? Наказать Россию?», — сказал Соловьев.

По его словам, ему неизвестно число поклонников Катамадзе в России.

Он также усомнился в том, что фанаты певицы выйдут на площади с протестами из-за ее решения.

Ранее сообщалось, что Катамадзе отказалась выступать в России.