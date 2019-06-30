Нино Катамадзе бойкотировала концерты в РФ

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России на фоне антироссийских выступлений в Тбилиси. Об этом певица сообщила в фейсбуке.

По ее словам, выступление на фестивале «Усадьба.Jazz» будет последним, после этого в РФ она больше не поедет.

Певица также поддержала участников протестов в Грузии. Она присоединилась к требованиям отставки главы МВД страны Георгия Гахарии.

В комментариях некоторые подписчики раскритиковали Катамадзе за выступление в России через два дня после начала антироссийских митингов в Тбилиси.