Новый «Человек-паук» уже собрал в Китае $71 млн

Новый фильм «Человек-паук: вдали от дома» собрал около $71 млн. только в Китае за один день. Об этом пишет The Deadline.

Как отмечается, картине удалось собрать на 8% больше, чем за пятницу, 28 июня.

В картине сыграли Джейк Джилленхол, Сэмюэл Л. Джексон, Мариса Томей и другие. Премьера супергеройского фильма в России состоится 4 июля.

Ранее сообщалось, что фанаты Marvel в ужасе от спойлеров нового «Человека-паука».

Также Сэмюэл Л. Джексон нашел ошибку на постере «Человека-паука».