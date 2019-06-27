Участнику конкурса им. Чайковского выложили ноты в обратном порядке

«частник Конкурса им. Чайковского из Китая сбился в своей программе из-за неправильно разложенных нот, сообщает РИА «Новости».

Сотрудник оркестра им. Е.Ф. Светланова разложил ноты перед его выступлением в обратном порядке. Участник не сразу обнаружил неполадки, однако быстро сориентировался и начал другое произведение.

От предложения председателя жюри Дениса Мацуева переиграть заново молодой пианист отказался.

Работник оркестра от дальнейшей работы на конкурсе отстранен.

Ранее сообщалось, что победителем классического Евровидения стал 16-летний пианист из России Иван Бессонов.