Участнику конкурса им. Чайковского выложили ноты в обратном порядке
«частник Конкурса им. Чайковского из Китая сбился в своей программе из-за неправильно разложенных нот, сообщает РИА «Новости».
Сотрудник оркестра им. Е.Ф. Светланова разложил ноты перед его выступлением в обратном порядке. Участник не сразу обнаружил неполадки, однако быстро сориентировался и начал другое произведение.
От предложения председателя жюри Дениса Мацуева переиграть заново молодой пианист отказался.
Работник оркестра от дальнейшей работы на конкурсе отстранен.
Ранее сообщалось, что победителем классического Евровидения стал 16-летний пианист из России Иван Бессонов.