Гэндальф пытается провести Елизавету II в первом трейлере «Хорошего лжеца»

В Сети появился первый трейлер фильма «Хороший лжец», главные роли в котором исполнили Хелен Миррен (Елизавета II из «Королевы») и Иэн Маккеллен (Гэндальф из «Властелина колец» и «Хоббита»). Ролик размещен на канале Warner Bros. Pictures в YouTube.

Как отмечается, режиссером фильма является Билл Кондон («Чикаго»). Картина выйдет на экраны 15 ноября этого года.

По сюжету, профессиональный мошенник Рой Кортни знакомится с состоятельной вдовой Бетти Маклиш. Ему удается ее очаровать, но возникшие чувства могут помешать его планам.

Ранее Хелен Миррен нецензурно обругала Netflix.