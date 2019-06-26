Олег Басилашвили рассказал об уродах в Грузии и России

Народный артист СССР Олег Басилашвили отреагировал на конфликт между Россией и Грузией и заявил, что уроды есть в каждой стране, передает телеканал «360».

Он отметил, что дружба двух народов всегда была крепкой.

«А что касается уродов, так они есть в каждой стране. И в Грузии, и в России в не меньшей степени», — добавил он.

Басилашвили также сказал, что Грузия — единственная страна из бывших советских республик, где к россиянам относятся с любовью.

Антироссийские протесты начались в Грузии после того, как депутату Госдумы России Сергею Гаврилову предложили сесть в кресло спикера парламента на заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси.