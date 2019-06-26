Умер Валерий Харченко

Актер и режиссер Валерий Харченко умер в возрасте 81 года. Об этом сообщает Пятый канал.

Отмечается, что последние несколько лет Харченко жил в доме ветеранов кино.

По данным телеканала, он продолжительное время боролся с серьезным заболеванием. Чем именно болел Харченко, не уточняется.

В 2002 году Харченко наградили званием «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации» в 2002 году. Он работал вместе с Андреем Тарковским над фильмом «Зеркало». Такжетиграл в таких картинах, как «Взрыв после полуночи», «Дом для Серафима», «Зарубки на память».