Вышел трейлер «Войны токов» с Бенедиктом Камбербэтчем

В сети появился трейлер фильма «Война токов» с актером Бенедиктом Камбербэтчем. Ролик опубликован на YouTube-канале студии «101 Studios».

На кадрах можно увидеть Камбербэтча в роли Томаса Эдисона и Майкла Шеннона, который сыграл Джорджа Вестингауза.

Сюжет картины расскажет о противостоянии Эдисона и Вестингауза за использование постоянного и переменного токов.

Премьера картины назначена на 11 октября 2019 года.

Ранее сообщалось, что Камбербэтч схлестнется со звездой «Рассказа служанки» в новом фильме.