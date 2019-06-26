Посмертный проект Стэна Ли выпустят в виде книги
Роман «Уловка света», который является посмертным проектом автора комиксов Marvel Стэна Ли, опубликуют в виде книги. Об этом сообщает The Guardian.
По данным издания, «Уловка света» стала первым проектом Ли для взрослых читателей.
Как отмечается, книга легендарного автора комиксов Marvel увидит свет в сентябре.
При этом роман Стэна Ли также появится в аудиоверсии.
Ранее сообщалось, что братья Джо и Энтони Руссо займутся съемками документального фильма о Стэне Ли.