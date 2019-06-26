Посмертный проект Стэна Ли выпустят в виде книги

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Роман «Уловка света», который является посмертным проектом автора комиксов Marvel Стэна Ли, опубликуют в виде книги. Об этом сообщает The Guardian.

По данным издания, «Уловка света» стала первым проектом Ли для взрослых читателей.

Как отмечается, книга легендарного автора комиксов Marvel увидит свет в сентябре.

При этом роман Стэна Ли также появится в аудиоверсии.

Ранее сообщалось, что братья Джо и Энтони Руссо займутся съемками документального фильма о Стэне Ли.