Умерла Алла Покровская

Умерла актриса театра и кино, профессор и театральный режиссер Алла Покровская, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу МХТ им. Чехова.

Известно, что народная артистка РСФСР скончалась на 82-м году жизни 25 июня. «О времени и месте прощания и похорон сообщим позже», — пообещали в театре.

Алла Покровская — мать артиста Михаила Ефремова. Последней ролью Покровской в кино стала роль матери певца Владимира Высоцкого в байопике 2011 года «Высоцкий. Спасибо, что живой».