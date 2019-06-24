Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ
close
Депутат Верховной рады Борислав Береза вновь пристал в ПАСЕ к российской журналистке Ольге Скабеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, депутат прервал интервью ведущей. Скабеева предположила, что он хочет извиниться за то, что до этого толкнул и оскорбил ее. Однако Береза вновь набросился на журналистку и ее мужа с оскорблениями.
Береза сказал, что Скабеева постоянно его упоминает и предположил, что больше никто ее «не задевает».
«Больше никого в вашей фантазии нет?», — сказал Береза.
Также на протяжении программы депутат Рады постоянно перебивал журналистку. В конечном итоге, Скабеева отошла от него в другую сторону.
Ранее сообщалось, что Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.