Толкнувший Скабееву депутат Рады снова пристал к ней в ПАСЕ

Депутат Верховной рады Борислав Береза вновь пристал в ПАСЕ к российской журналистке Ольге Скабеевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, депутат прервал интервью ведущей. Скабеева предположила, что он хочет извиниться за то, что до этого толкнул и оскорбил ее. Однако Береза вновь набросился на журналистку и ее мужа с оскорблениями.

Береза сказал, что Скабеева постоянно его упоминает и предположил, что больше никто ее «не задевает».

«Больше никого в вашей фантазии нет?», — сказал Береза.

Также на протяжении программы депутат Рады постоянно перебивал журналистку. В конечном итоге, Скабеева отошла от него в другую сторону.

Ранее сообщалось, что Береза толкнул и оскорбил российскую журналистку Ольгу Скабееву в ПАСЕ.