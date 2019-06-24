«Говорит Москва» нашла замену Доренко

Журналист Роман Бабаян стал главным редактором радиостанции «Говорит Москва», сообщает РИА «Новости».

Как рассказал сам журналист, он уже планирует встречу с коллективом радиостанции.

«Я уже ее (радиостанцию) возглавил. Завтра буду встречаться с коллективом», — отметил Бабаян.

Главный редактор «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая 2019 года.

Доренко умер после падения с мотоцикла в возрасте 59 лет 9 мая. По данным вскрытия, причиной смерти журналиста стал разрыв аорты, а не травмы в результате ДТП. Прах журналиста захоронили на Троекуровском кладбище.