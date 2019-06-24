Умер Порока Ронин

Омский рэпер Никита Демидов, выступающий под псевдонимом Порока Ронин, скончался в Санкт-Петербурге, передает 78.ru.

В официальной группе музыканта «ВКонтакте» семья Демидова сообщила, что музыкант умер от острой сердечной недостаточности, вызванной врожденным пороком сердца.

Хип-хоп исполнитель скончался 17 июня. Он несколько дней не выходил на связь, после чего его нашли в своей квартире в Петербурге.

Прощание с Демидовым и кремация состоится в Петербурге 24 июня, в 10 часов утра в морге по адресу Екатерининский проспект, 10.