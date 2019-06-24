Названа причина смерти Андрея Харитонова

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Российский актер Андрей Харитонов долгое время боролся с онкологическим заболеванием, сообщает «Пятый канал».

Несколько лет назад мужчине поставили диагноз рак желудка.

Харитонову сделали шесть операций, однако болезнь прогрессировала и стала причиной его смерти.

Звезда фильма «Овод» умер на 60-м году жизни.