Умер Андрей Харитонов

Российский актер Андрей Харитонов умер на 60-м году жизни, сообщает RT со ссылкой на режиссера Виталия Манского.

Манский выразил соболезнования семье актера, а также рассказал, что талантливый человек «уходил почти забытым».

«Не стало Андрея Харитонова. Это фото я сделал ровно 40 лет назад, во время съёмок «Овода» во Львове, когда мы с Андреем только познакомились. После этого фильма он стал настоящей звездой», — написал он в фейсбуке, приложив снимок.

Харитонов наиболее известен по роли Артура Бертона в фильме «Овод» (1980) режиссёра Николая Мащенко.