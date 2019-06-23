Власти отреагировали на заявление «Рустави 2» о захвате телеканала

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Один из лидеров парламентской группы «Грузинской мечты» Арчил Талаквадзе отреагировал на заявление гендиректора телекомпании «Рустави 2» Ника Гварамия. Об этом сообщает Грузия Online.

До этого Гварамия заявил, что правящие власти могут начать штурмовать в воскресенье ночью «Рустави 2».

По словам Талаквадзе, данное заявление является ложью, абсурдом и «грязнейшей провокацией» оппозиционной партии «Национальное движение».

Он отметил, что власть не представляет угрозы ни для одного грузинского СМИ.

Он также добавил, что цель такого заявления — сохранить заряд напряжения на продолжающихся акциях в Грузии.

«Уверен, общественность правильно оценит эту дезинформацию», — заключил Талаквадзе.

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.