Радикалы в Тбилиси окружили театр заявившего о «смерти Грузии» Роберта Стуруа

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Группа граждан окружила театр Руставели, главным режиссером которого является Роберт Стуруа, и проводит акцию-перфоманс. Об этом сообщает Грузия Online.

Как отмечается, собравшиеся готовят котлеты и борщ для Стуруа.

По их словам, они устроят в ближайшие часы «Кухню» для режиссера, а именно — приготовят борщ без мяса, который является «символом культурной диеты».

До этого Стуруа написал в Сети, что вызвало возмущение жителей страны.

Комментируя протесты в Тбилиси, он заявил, что «нет больше Грузии больше».

На эту реплику ему ответили, что «Сакартвело есть и будет, умерла Грузия».

C 20 июня столицу Грузии захлестнули антироссийские акции протеста. Митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Отправной точкой для бунта послужил тот факт, что председатель заседания МАП российский депутат Госдумы Гаврилов сел в кресло спикера грузинского парламента.

Ранее сообщалось, что поддержавший протесты «Рустави 2» готовится к силовому захвату.