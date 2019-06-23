Акула-убийца из «Челюстей» ожила

Модель акулы-убийцы из фильма «Челюсти» отреставрировали и передали в музей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, единственная сохранившиеся модель монстра была передана в Музей движущихся изображений.

Как отмечается, речь идет об акула-реквизите под именем Брюс.

При этом монстр из «Челюстей» был восстановлен к 44-й годовщине выхода фильма.

Ранее сообщалось, что режиссер «Челюстей» Стивен Спилберг занял вторую строчку рейтинга богатейших знаменитостей США.