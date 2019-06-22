Лидер группы System of a Down вступился за сестер Хачатурян

Лидер группы System of a Down Серж Танкян выступил в поддержку троих сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца. Об этом он написал в фейсбуке.

По мнению музыканта, это «сложное дело», где жертва не только убитый.

Это яркий пример того, как безнаказанное насилие может привести к жестокой мести, написал Танкян.

Он отметил, что данный случай еще раз подтверждает неспособность судебной системы адекватно реагировать на семейное насилие.

Танкян призвал проявить снисхождение к сестрам.