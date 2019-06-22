Бойкотирующая Россию София Ротару едет в Витебск к Лукашенко

Народная артистка Украины София Ротару, которая долгое время отказывалась выступать в России по политическим причинам, поедет на белорусский музыкальный фестиваль в Витебск. Об этом рассказал директор мероприятия Глеб Лапицкий, пишет «Российская газета».

Как отмечается, Ротару сможет выступить в Белоруссии перед поклонниками из разных стран.

По словам Лапицкого, Ротару станет «изюминкой» на закрытии форума.

Ранее сообщалось, что София Ротару возвращается в Россию.