Мик Джаггер вышел на сцену после операции

Фронтмен британской рок-группы The Rolling Stones Мик Джаггер и коллектив отправились в тур, отложенный из-за его операции на сердце. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что они дадут 17 концертов в 15 американских и канадских городах. Тур должен был начаться в апреле, но из-за состояния здоровья Джаггера был отложен. Первое выступление состоялось 21 июня, гастроли продлятся до конца августа.

Ранее Джаггер дал свое первое после операции по замене искусственного сердечного клапана интервью.