Минкульт объяснил российскую цензуру фильма об Элтоне Джоне

Министр культуры РФ Владимир Мединский на форуме «Таврида» заявил, что фильм «Рокетмен» о жизни был сокращен только на полторы минуты, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что из байопика о жизни британского музыканта Элтона Джона в российском прокате исчезли эпизоды об однополой любви и употреблении наркотиков.

По словам главы Минкульта, прокатчики пошли на этот шаг как ответственные люди, которые хотят заработать денег и не нарушить закон.

«Прокатчик сам во исполнении законодательства Российской федерации. Когда он пойдет с этим фильмом в Китай, то вырежет гораздо больше. А в Саудовской Аравии вообще останутся только название и титры», — заявил министр.

По его словам, в разных обществе есть разные культуры и традиции. И прокатчики учитывают, как их культурный продукт «отзовется в сердцах».

Ранее телеведущий Иван Ургант высмеял российскую цензуру фильма об Элтоне Джоне.