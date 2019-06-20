Алибасова проверят на психотропные вещества

Российский продюсер Бари Алибасов сдал анализы, которые выявят содержание или отсутствие психотропных веществ в его организме. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом агентству рассказал пиар-директор шоумена Вадим Горжанкин.

«Экстренно у Бари Каримовича взяли анализы на психотропные вещества», — заявил Горожанкин.

Он также добавил, что результаты исследований будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее сын Алибасова рассказал о том, что его отца выписали из больницы, где он проходил лечение после отравления чистящим средством.